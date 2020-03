Jornalista da Globo alfineta Bolsonaro ao fazer pergunta do 'Jair, de Brasília'

Durante o programa 'Combate ao Coronavírus', exibido pela Tv Globo na manhã desta quarta-feira (25), o jornalista Márcio Gomes encontrou uma maneira sutil de alfinetar o presidente Jair Bolsonaro.

Pegando gancho no pronunciamento feito pelo político na noite de terça-feira (24), ele perguntou a um especialista em Covid-19 a importância de manter as escolas fechadas durante a pandemia. Segundo Márcio, o autor do questionamento seria "Jair, de Brasília" - justamente o nome e a cidade do chefe do executivo.

A fala foi interpretada como uma alfinetada pelos internautas, que transformaram a pergunta em um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Antes de realizar o questionamento, foi exibida um trecho do discurso feito na noite de ontem. Daí Márcio Gomes perguntou para o especialista como responder essa dúvida de Brasília.

"A gente tem que fechar tudo. Não só escola, como também o comércio, para evitar aglomeração e fazer com que a gente tenha um achatamento da curva no número de casos", explicou o infectologista Sérgio Cimerman.

"Especificamente na pergunta do presidente, se a doença atinge com mais gravidade os mais velhos, por que deixar as crianças isoladas também?", reforçou o apresentador do Combate ao Coronavírus. O especialista respondeu sobre as pessoas que estavam no grupo de risco e o índice de hospitalizações entre os mais jovens. Gomes insistiu.

"Desculpe insistir, mas a pergunta do Jair, de Brasília, é muito importante. Ele pergunta por que as crianças têm que ficar isoladas", falou o jornalista. "Porque elas podem ser portadoras assintomáticas e podem levar a transmissão. Crianças praticamente não morrem, mas elas são carreadoras dessa doença", explicou o infectologista.

"Eu quero fazer um apelo para a população: fique em casa, independentemente do que alguém fale. Confie nos médicos do Brasil", finalizou Sérgio Cimerman.