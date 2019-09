Jornalista da Globo se emociona ao noticiar mortes de pai e filho

Tragédias como o incêndio no Hospital Badim, que vitimou 14 pessoas no Rio de Janeiro no último dia 12, emocionam a todos. Os jornalistas, muitas vezes, também não conseguem controlar a emoção. Foi o que aconteceu com a apresentadora do RJTV 2ª edição, Ana Luíza Guimarães, precisou noticiar a morte de um pai e filho.

Com os olhos cheios de lágrimas, Ana Luíza teve de respirar fundo para narrar o fato e pediu desculpas aos telespectadores. No Twitter, internautas repercutiram a postura da jornalista.

"Parabéns Ana Luíza Guimarães, às vezes a emoção extrapola a razão. Não há o que se desculpar, ainda somos humanos", escreveu um telespectador.

"É difícil ter que encarar a realidade do RJ. Admiro a transparência da repórter, que se emocionou ao ver reportagem sobre o pai e o filho que morreram em um incêndio. Luli respirou e segurou firme pra continuar apresentando o jornal com muito profissionalismo e humanidade", disse a colega de profissão Fernanda Rouvenat.

Veja:

Ana Luiza Guimarães se emociona com a tragédia q matou pai e filho num incêndio.#RJ2#RJTV pic.twitter.com/hKYWGtIImj — Bruno????️‍????⃤ (@Paixaobrunosou) September 17, 2019

"Já tava emocionado assistindo a reportagem e fiquei mais ainda vendo a Ana Luiza Guimarães se emocionar. Confesso que levei um susto, achei que ela ia passar mal", disse mais um.

"Ana Luíza Guimarães demonstrou um jornalismo sensível. A emoção transbordou ao falar do pai e filhos mortos num incêndio aqui no Rio. Nesses tempos tão dolorosos para tantas famílias, só o afeto para acalentar nossos corações", opinou outra.