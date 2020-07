Jovem admite que dirigia carro que capotou e matou amiga em SP

O estudante Luiz Henrique Neves dos Santos, 20 anos, admitiu nesta segunda-feira (27) em depoimento à polícia que ele era quem dirigia o carro que bateu em um poste e capotou na madrugada do sábaod em Itatiba (SP). O acidente matou a amiga dele, a jovem Yara Brendariol Graciano, 20 anos.

O delegado José Mário afirmou que Luiz Henrique prestou depoimento e acabou mudando a versão inicial - quando o acidente foi registrado, ele disse à Polícia Militar que tinha emprestado o carro para a amiga dirigir. A informação é do G1 Sorocaba e Região.

Ao próprio site, Luiz Henrique chegou a dar entrevista dizendo que achava que a amiga tinha se atrapalhado com os pedais do carro automático. Ele pediu desculpas à família de Yara por permitir que ela dirigisse seu carro sem ter habilitação.

Antes, Luiz ia responder por homicídio culposo, por entregar o carro a uma pessoa não habilitada. Agora, responderá por outros três crimes. "A situação reverteu. Ele vai ser indiciado por homicídio culposo, lesão corporal e embriaguez ao volante", explica o delegado.

Outros jovens que estavam no veículo foram ouvidos e confirmaram que Luiz Henrique era o motorista. O carro é do pai do rapaz.

Acidente

O acidente aconteceu na madrugada do sábado. O carro tinha cinco jovens e seguia pela Rua José Luiz Leone quando bateu contra um poste e capotou. Além de Luiz e Yara estavam no veículo três amigos com idades de 19 a 21 anos.

Todos foram socorridos com ferimentos leves, mas Yara ficou gravemente ferida e não resistiu. A estudante foi enterrada na manhã de domingo (26).

Ao falar inicialmente do caso, Luiz Henrique disse que Yara dirigia o carro. "A Yara já tinha dirigido o carro do meu pai antes e pediu para mim para dirigir um pouco. Mas como seria rápido, em uma rua que não tinha movimento, achei que não causaria nada. Mas infelizmente, acho que ela confundiu o pedal e bateu no poste. Estou sem acreditar até agora e sem saber o que fazer", chegou a afirmar.