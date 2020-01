Jovem baiano está entre os 53 que tiraram nota 1000 na redação do Enem

A Bahia teve um representante dentre os 53 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 que tiraram a nota 1000 na prova de redação. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), trata-se de um homem de 19 anos.

O Inep afirmou que não pode divulgar mais informações do estudante, apenas a idade, sexo e estado. Minas Gerais foi a unidade federativa com mais estudantes com notas 1000, 13 ao total - dos quais 10 foram mulheres.

Ao total, 16 estados tiveram estudantes com a nota máxima na redação. Do Nordeste, apenas Sergipe e Maranhão não tiveram representantes na lista. O Ceará e Rio Grande do Norte lideram o ranking regional com seis alunos.

Outro lado

Entre os que tiraram zero, de acordo com o Inep, 56.945 candidatos deixaram a redação em branco. Outros 40.624 tiveram fuga ao tema. Dissertações com cópia do textos motivadores foram 23.265, um dos motivos para zerar a nota. A média geral da prova ficou em 592,9. Para os “treineiros”, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2019, as notas estarão disponíveis em março, assim como o espelho da redação.