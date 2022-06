Jovem de 18 anos morre esfaqueada após recusar namoro em Itabuna

A jovem Lara Passos Santos, 18 anos, foi morta a facadas por um amigo da família, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (29).

Lara foi esfaqueada na porta do prédio onde morava, em um condomínio no bairro Nova Ferradas. Segundo informações da TV Santa Cruz, o suspeito queria ter um relacionamento com a vítima, mas ela não quis.

Uma prima de Lara informou que o suspeito chegou a ameaçar a vítima por ela não ter aceitado que os dois iniciassem um namoro.

Policiais militares do 8º BPM foram acionados pelo Cicom e, ao chegarem ao local, encontraram a jovem esfaqueada e o suspeito do crime, que tentou cometer o suicídio.

Segundo a PM, a mulher foi socorrida para uma unidade de saúde por populares, onde não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi levado para o Hospital de Base por uma equipe do Samu.

O homem de 39 anos foi preso em flagrante, por uma guarnição da PM e autuado por feminicídio na sede da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Itabuna. Agora, ele está custodiado à disposição do Poder Judiciário.