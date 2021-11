Jovem de 19 anos é morto a tiros no bairro de Castelo Branco, em Salvador

Um jovem de 19 anos, identificado como Douglas Silva Soares, foi morto a tiros na 3ª etapa do bairro de Castelo Branco, em Salvador, nesta sexta-feira (12).



Segundo informações da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), um outro homem que passava pelo local no momento do crime foi atingido pelos disparos, e apresentava lesões no tornozelo.



O rapaz ferido foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos. Ainda não há detalhes sobre o seu estado de saúde. As informações são do g1.



O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).