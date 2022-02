Jovem de 20 anos desaparece depois de enterro de ex-namorado em Itapuã

Uma jovem de 20 anos desapareceu depois do enterro do seu ex-namorado, no sábado (29), no bairro de Itapuã, na orla de Salvador. A mãe de Raquel do Carmo Conceição, Leidimar Fogaça, informou que sua filha foi vista pela última vez entrando no carro de uma mulher desconhecida.

Segundo a mãe da jovem, Raquel estava em uma praça bebendo com uma amiga quando uma mulher apareceu e pediu para que elas fossem para um hotel para “beber e curtir em um encontro de casais”. Além da mulher, também havia um homem no carro.

“Quando eu cheguei no hotel e perguntei, o funcionário informou que Raquel estava hospedada no hotel, mas que não tinha outro casal, só se eles entraram antes dela”, conta Leidimar.

Na manhã desta quinta-feira (3), a mãe da jovem disse que encontrou a mulher que saiu com sua filha. “Ela disse que o homem que estava com elas era filho dela e que Raquel estava bem, em Lauro de Freitas, mas eu ainda não vi minha filha, nem falei com ela, não posso confiar que isso seja verdade” conclui a mãe.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe de Raquel do Carmo Conceição registrou a ocorrência na tarde de quarta-feira (2). A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) realiza diligências para tentar localizar a vítima. Outras pessoas devem ser ouvidas na unidade especializada.