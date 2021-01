Jovem de 20 anos morre afogado na praia da Sereia, em Itapuã

O corpo de um jovem de 20 anos foi achado na noite de domingo (10) na praia da Sereia, em Itapuã. A suspeita é que o rapaz, que não teve nome divulgado, tenha morrido de afogamento.

A Polícia Militar informou em nota que foi acionada por volta das 18h30 de ontem com a informação de que um afogamento havia ocorrido no local e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisava de apio. Uma equipe da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até lá para auxiliar.

Duas viaturas do Samu no local prestaram socorro à vítima, mas o rapaz morreu ainda na praia. O óbito foi constatado pelo médico da equipe. A PM auxiliou isolando a área para realização do levantamento cadavérico e remoção do corpo.