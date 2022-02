Jovem de 20 anos sobrevive em boia após ser atacada por tubarão de 3 metros

A jovem australiana Jacquelin Morley, de 20 anos, curtia o mar em uma boia inflável na praia de Kelp Beds Beach, em Esperance (Austrália), no último domingo (6), quando foi atacada brutalmente por um tubarão de 3,3 metros.

O predador chegou a morder seu torso, mas ela conseguiu nadar na direção da areia, onde obteve socorro de outros banhistas antes de ser levada para o hospital.

Um frequentador do local, Barry Brown, disse à ABC que ele e os irmãos observaram a banhista nervosamente por cerca de meia hora antes do ataque. "Ela parecia estar ficando cada vez mais dentro do mar. Então vimos uma figura sob o anel da piscina e não tínhamos certeza se era um golfinho ou o que era. O tubarão circundou algumas vezes a boia", contou.

O ataque deixou um rastro de sangue na água, e quando ele foi ajudar a banhista, teve medo de que o animal voltasse. Quando ele estava a cerca de 20 metros da vítima, disse que pegou a jovem e voltou o mais rapidamente que pôde para a areia, onde a namorada os encontrou.

"Nós a enrolamos em uma toalha, a jogamos na traseira de um carro e depois fomos direto para o hospital", finalizou.

O litoral de Esperance é conhecido por ataques fatais, alguns deles nos últimos anos.