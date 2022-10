Jovem de 23 anos é morta a tiros na porta de casa no Lobato

Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros na noite da quinta-feira (19) no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador. Rebeca Noy da França foi baleado na porta de casa. A vítima chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos para a UPA Santo Antônio, em Roma, mas já chegou sem vida.

Rebeca estava saindo de casa na Travessa Rua Monte Formoso por volta das 19h quando foi abordada. Não há informações sobre quantos criminosos a atacaram, nem a circunstância do crime. Os relatos são de que ela foi atingida por oito tiros.

Equipes da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local após a denúncia de disparos de arma de fogo dentro de uma casa. Quando a PM chegou, Rebeca já tinha sido socorrida. Nenhum suspeito foi localizado.

Segundo a TV Bahia, Rebeca era estudante do último ano do Ensino Médio e vendia rifas para conseguir dinheiro. Ela deixa um filho de sete anos - ontem, ela saia para buscar o garoto quando foi executada.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). A autoria e motivação do crime ainda são apuradas.