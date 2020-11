Jovem de 24 anos morre após ser baleada na Boca do Rio

Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na noite da sexta-feira (20) no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Taiz de Noronha Bomfim foi atingida por volta das 20h, na Rua Simões Filho. Não há detalhes sobre como o crime aconteceu.

Taiz chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu e acabou morrendo. O corpo já foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídio.

Outros crimes

Taiz foi uma das dez pessoas mortas de maneira violenta na noite de ontem, segundo boletim da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Iago Martins de Lima, 24 anos, foi morto no início da noite de ontem, na Avenida Rio Bandeira, em Camaçari, Região Metropolitana. Houve três homicídios de pessoas de identidade ignorada ontem à noite em Valéria, Pero Vaz e Cajazeiras X. Valdinei Pereira dos Santos, 27 anos, foi morto na Estrada Velha do Aeroporto, em Nova Brasília.

Em Vila de Abrantes, um duplo homicídio aconteceu no Condomínio Planeta Água. José Ricardo dos Santos, 25 anos, e Marcos Santos Soares, 39 anos, foram as vítimas. Outro duplo homicídio foi registrado no Pero Vaz, com as mortes de Luiz Henrique Leite Queiroz, 25 anos, e Marco Antonio de Jesus Santos, 23, na Avenida Ferreira, perto do campo do Tejo.