Jovem de 26 anos é morta a tiros dentro de casa em Serrinha

Uma mulher foi morta dentro de casa na zona rural de Serrinha, no interior da Bahia, na quarta-feira (2). Meirian Jesus Miranda tinha marcas de tiro no corpo quando foi achada.

A porta da casa estava arrombada e o celular da vítima foi levado. Dois homens foram vistos saindo do imóvel e entrando em um carro, fugindo em seguida.

Uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar foi chamada depois que vizinhos ouviram tiros, mas quando chegaram já encontraram Meirian sem vida.

Meirian já tinha sido vítimas de agressões do ex-marido e do atual companheiro, mas não há confirmação se eles têm ligação com o crime. A Polícia Civil diz que investiga o caso.