Jovem denuncia abuso sexual dentro de ambulância do Samu em Barreiras

Uma jovem de 22 anos denunciou um paramédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por abuso sexual. O caso aconteceu em Barreiras, no oeste baiano.

Segundo informações da polícia, a jovem prestou queixa do caso na delegacia e informou que jogava futebol com amigos na noite de sábado (17), por volta das 23h30, quando passou mal. Uma ambulância do Samu foi chamada e prestou socorro à jovem.

Segundo o relato, a equipe do Samu contava com quatro profissionais, sendo que um ficou na parte da frente da ambulância, enquanto um socorrista foi atrás com a vítima. Ela acusa esse paramédico de ter passado a mão nos seus seios e acariciado seu órgão genital no trajeto até a UPA do Bairro Santa Luzia.

Ainda segundo a polícia, a mulher diz ter reagido ao abuso e o socorrista parou com a ação. Ela registrou o caso e prestou depoimento, enquanto o acusado será ouvido ainda hoje.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde da cidade informou que está acompanhando a apuração da denúncia e que o socorrista "foi afastado das atividades assistenciais em ocorrências à população desde o domingo (18), cumprindo carga horária em regime administrativo até que as investigações sejam devidamente concluídas".

Segundo a investigação, o paramédico acusado tem histórico de violência doméstica.