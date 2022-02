Jovem devolve carro ao saber que prêmio de rifa era para cirurgia de adolescente

Jéssica Guarnieri, 30 anos, comemorou depois de saber que havia ganhado um carro em uma rifa. O prêmio, um veículo ano 1996, viria depois que o pai havia colocado o nome dela no único bilhete da rifa comprado pela família, que mora em Xanxerê, em Santa Catarina. Depois de saber que o valor arrecadado seria utilizado para custear uma cirurgia de escoliose de uma jovem de 17 anos, Jéssica não teve dúvidas: recusou o prêmio e devolveu o carro para a família da adolescente.

“Quando eu soube que tinha ganhado, eu fiquei bem. Carro é um bom prêmio, é uma coisa boa. Mas depois eu soube da história da rifa, qual era o motivo da rifa, então achei mais importante deixar o prêmio", disse Jéssica ao g1.

Jéssica (de branco) devolveu carro à família Bruna após saber que a rifa servia para custear as despesas médicas da cirurgia da jovem (Foto: Jéssica Guarnieri / Arquivo Pessoal)

Bruna de Souza, 17 anos, fez a cirurgia no dia 15 de dezembro, dez dias antes do sorteio, feito na véspera do Natal. O custo da cirurgia estava estimado em R$ 140 mil, e o valor arrecadado seria para ajudar a pagar as dívidas.

“Eu já tenho carro. Precisando de um carro e não estaria neste momento. Claro que o valor de um carro você pode utilizar para outras coisas também, mas eles [família] iam ficar sem. Para eles, vai ser muito mais importante”, disse Jéssica ao g1.

Jéssica disse que visitou Bruna após a cirurgia e que ela já está bem. “A família ficou bem emocionada. Eles sabiam que muitas pessoas já tinham falado para eles que, se ganhassem, iam deixar o carro com eles. Mas eles não conheciam o meu pai, então eles já estavam esperando que eu ficasse com o prêmio. Eles ficaram bem emocionados”, disse à publicação.