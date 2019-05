Jovem é baleado após troca de tiros entre PM e traficantes na Federação 

Um jovem identificado como Israel Bispo dos Santos, 20 anos, foi baleado na coxa esquerda, na madrugada desta quinta-feira (2), após troca de tiros com a Polícia Militar, na localidade do Alto das Pombas, no bairro da Federação, em Salvador.

Israel, segundo a polícia, estava acompanhado de um grupo com “vários indivíduos armados”, que entraram numa “intensa troca de tiros” com militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação).

Ferido, ele foi socorrido pela guarnição até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado, mas sem risco de morte. De acordo com o boletim de ocorrência do posto policial da unidade, o embate aconteceu por volta de 1h45, próximo ao posto de saúde do bairro.

“Segundo relato da própria guarnição, o suspeito foi atingido provavelmente pelos próprios comparsas durante a fuga, tendo em vista que a quantidade de indivíduos armados que se encontravam no local era imensa”, diz o registro. O documento informa que Israel, que completa 21 anos amanhã, é morador do Chame-chame.

Em nota, a Polícia Militar indicou que, de acordo com informações preliminares da 41ª CIPM, policiais militares da unidade realizavam rondas na localidade do Alto das Pombas, na madrugada desta quinta-feira (2), quando foram recebidos a tiros por 15 indivíduos armados, houve troca de tiros, os suspeitos fugiram. Momentos depois, as equipes localizaram um indivíduo ferido na coxa esquerda, ele foi socorrido para o HGE.

"Equipes da 41ª CIPM, da 11ª CIPM e da 12ª CIPM realizaram incursões na região a procura dos envolvidos, mas ninguém foi preso", afirmou a PM.