Jovem é baleado durante confusão em praça no bairro de Plataforma 

Adenilson Santos Dias Júnior, 19 anos, foi atingido por um tiro no braço direito, de acordo com o boletim de ocorrência registrado no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE).

À polícia, Adenilson contou que estava na praça com um grupo de amigos, quando começou uma “confusão”. Durante a situação, uma pessoa - que ele não soube dizer quem era, nem qual era a motivação - teria disparado os tiros. A vítima contou que foi atingida por uma bala perdida.

A Polícia Civil informou, através da assessoria de comunicaçao, que o caso está sendo investigado pela 29ª Delegacia (Plataforma). "Socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), Adenilson acredita ter sido vítima de bala perdida. Segundo ele, estava com uns amigos na Praça São Braz, quando houve uma confusão e um homem, não identificado, disparou contra as pessoas", afirmou a PC, em nota .