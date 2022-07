Jovem é executado por PM sem farda durante abordagem na Bahia

O jovem Daniel da Cruz de Jesus, de 24 anos, foi morto por um policial militar que estava sem farda na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (15).

O PM estava ao lado de colegas, também descaracterizados, em um Ford KA branco, que não possui a pitura da Polícia Militar da Bahia. Dois homens desceram do veículo, enquanto o condutor permaneceu no carro, para realizar uma abordagem.

Quando o rapaz estava com as mãos na cabeça e aparentava estar rendido, um dos militares realizou, ao menos, três disparos, incluindo um enquanto Daniel já estava no chão.

Após os tiros, um terceiro homem desceu do carro e se juntou aos outros dois.

Em nota, a PM informou que o Comandante do 14º Batalhão determinou a instauração de um inquérito policial militar (IPM), a fim de apurar as circunstâncias da morte do rapaz.

No comunicado a polícia também diz que Daniel foi "imediatamente socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde não resistiu aos ferimentos."

As armas dos policiais que participaram da ocorrência foram recolhidas e foi solicitado o laudo pericial, que será juntado ao inquérito, bem como a cópia do laudo cadavérico. O IPM deverá ser concluído em um prazo de 40 dias.

A polícia também afirma que com Daniel foram apreendidos um revólver calibre 38, 19 pedras crack, um envelope de cocaína, dois papelotes e uma porção de maconha prensada, que foram encaminhados para a delegacia do município.