Jovem é morto a tiros após sair de jogo de futebol na Baixa do Tubo

Um jovem foi morto a tiros após participar de uma partida de futebol na Baixa do Tubo, em Cosme de Farias. Um outro homem também ficou ferido na ação, nesse domingo (3).

Segundo informações da Polícia Civil, Danilo Silva Pereira, 27 anos, foi morto na Rua Antônio Viana, por volta das 14h. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Danilo e outro homem, não identificado, tinham acabado de sair do jogo de futebol quando foram alvejados. Foram expedidas as guias periciais e de remoção para o corpo de Danilo e as guias de exames de lesões para a vítima ferida.

A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).