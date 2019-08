Jovem é morto a tiros na porta de casa em Marechal Rondon; mãe foi baleada

Um homem identificado como Diego Oliveira Silva Pereira, 26 anos, foi morto a tiros, na madrugada deste domingo (18), no bairro de Marechal Rondon, em Salvador.

A mãe do jovem, Luciene Oliveira da Silva, 44, estava próximo ao filho, na porta de casa, na Rua Otacílio das Virgens, e também foi aleada.

Baleada na mão, a mulher foi socorrida até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada em estado considerado estável.

De acordo com as informações registraras na unidade de saúde, o ataque foi promovido por “autores desconhecidos”. Ainda segundo o registro, o crime aconteceu por volta de 1h. Diego morreu no local.

Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio.

"Quando chegaram ao local, as guarnições isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de crime (Silc) para realização de perícia e remoção do corpo. Uma mulher ficou ferida durante o cometimento do crime", disse a corporação.

O crime está sob a investigação da Delegacia de Homicídios Atlântico (DH), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. (DHPP).