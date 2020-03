Jovem é preso após planejar explodir baile funk vestido de 'La Casa de Papel'

Foto: Divulgação / PCDF

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante ontem por suspeita de planejar um atentado em Brasília. O material que foi encontrado com ele é suficiente para destruir uma casa inteira e é o mesmo utilizado no ataque que matou 3 pessoas e deixou outras 246 feridas durante a Maratona de Boston, em 2013.

Na casa dele também foi encontrada uma máscara usada na série La Casa de Papel que ele planejava usar para não ser identificado durante o atentado.

Segundo o delegado Dario Taciano de Freitas Junior, a informação sobre a tentativa do massacre ocorreu uma empresa multinacional que opera serviços variados na internet. "Em um post de perguntas e respostas, esse suspeito afirmou que cometeria esse crime. A empresa encaminhou a mensagem para a Polícia Civil e, a partir disso, começamos a investigação", explicou ele ao Estadão.

Na mensagem, o suspeito detalhou o plano assassino: "Vou fazer um massacre histórico em um showzinho de rap, funk e trap, cheio de adolescentes vagabundos, descolados e drogados. (...) com meus conhecimentos em química e acesso a armas ilegais, poderei fazer algo explêndido, o plano consiste em liberar gás venenoso ou paralisante na multidão e depois disso detonar um carro bomba com explosivos destrutivos, os sobreviventes vou matar na bala anônimo. Adoro ver o choro de vocês. Não é sonho, é real e estou pronto para me vingar. Espero que você seja uma vítima, mesmo sem nos conhecermos".

"A princípio, pensamos que seria o pai dele, pois ele tem passagens. Mas quando conseguimos o mandado com o Judiciário e realizamos as buscas, vimos que se tratava desse jovem. Encontramos um artefato já pronto e, por isso, precisamos acionar a Polícia Militar para desarmar o explosivo sem que causasse qualquer dano", acrescenta Dario Junior.

Ainda segundo o delegado, o acusado vivia com os avós na residência. "Ali também encontramos mais dinheiro em espécie, além de extrato de potássio e nitrato de amônio, que é usado na produção de explosivos. Por isso, acreditamos que ele iria produzir outros artefatos e cometer, sim, esse atentado. Talvez, se não tivéssemos agido, Brasília teria vivido um massacre", frisa.

"Ele nos disse que já praticou outras explosões e que tem conhecimento para produzir as bombas. Em uma das explosões que ele realizou, chegou a perder a falange de um dedo. Ele ainda prestará depoimento e iremos investigar a motivação dele por trás desse atentado", finaliza o investigador.