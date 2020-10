Jovem encontrado morto em São Caetano teria sido alvo de execução

Ruan Patrick Lima Batista, 18 anos, que foi encontrado morto em uma quadra de esportes na Rua José Augusto, no bairro de São Caetano, na noite da última quinta-feira (29) teria sido alvo de execução.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares que chamaram os agentes da PM teriam informado que os suspeitos de cometer o crime estavam armados e levaram Ruan para executá-lo.

Depois de fazer buscas na área, as guarnições encontraram o jovem morto a tiros. Os suspeitos do crime ainda não foram encontrados. O local em que Ruan foi isolado pelos agentes da PM, que acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realizar perícia e remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime é investigada pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).