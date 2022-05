Jovem morre após bater bicicleta descontrolada contra muro

Uma jovem de 20 anos morreu depois de bater a bicicleta que pedalava contra o muro de uma casa em Rio do Sul, Santa Catarina. O acidente foi no sábado (21).

Karla Caroline Moreira chegou a pedir socorro, segundo testemunhas, mas não conseguiu frear nem evitar a batida. Ela deixou uma filha de apenas 3 anos. A informação é de O Globo.

Karla almoçou com um tio no dia do acidente. Depois, estava voltando para casa quando perdeu o controle da bicicleta. A rua é uma ladeira, o que fez com que a velocidade aumentasse rapidamente. O impacto foi tão forte que um buraco foi feito no muro.

A jovem usava a bicicleta para se deslocar no dia a dia. Ela trabalhava com eventos.

O corpo de Karla foi sepultado no domingo. A filha dela foi morar com o pai.