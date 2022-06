Jovem morre após disparo de arma do irmão policial em SP

Maria Vitória Carmello, 18 anos, morreu nesta quinta-feira (16), em Botucatu (SP), depois de ser atingida por um disparo feito pelo irmão, policial civil. O policial, que tem 28 anos, foi preso em flagrante por homicídio.

Segundo o g1, Leonardo Matheus Carmello contou em depoimento à Polícia Civil que limpava a pistola 9mm quando pediu para a irmã filmá-lo. A arma teria disparado acidentalmente, atingindo a jovem no pescoço.

A irmã foi levada pelo Samu para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Ainda segundo o g1, os policiais informaram que Leonardo estava bastante alterado. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica. A arma do crime foi encontrada na gaveta de um guarda-roupas da casa da família.

Leonardo disse que o disparo aconteceu enquanto os dois estavam na cozinha. O sangue foi limpo por parentes do policial civil e da vítima. A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o caso.