Jovem morre após ser esfaqueada por ex-marido em Porto Sauípe

A jovem Stephanie Viana Pinheiro, 20 anos, foi assassinada a facadas na tarde do último domingo (8), em Porto Sauípe, localidade que pertence ao município de Entre Rios, no Litoral Norte. O namorado da vítima, que não teve a identidade divulgada, também foi golpeado e está internado no Hospital Geral de Camaçari (HGC).

De acordo com a Delegacia de Entre Rios, a jovem estava no Centro da cidade quando foi esfaqueada pelo antigo companheiro. O casal deu entrada no HGC às 18h40 de ontem. Stephanie não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo por volta das 19h10. Ainda de acordo com a Delegacia da cidade, o atual namorado foi atingido no pescoço e está em estado grave.

A Polícia Militar informa que os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para atender à ocorrência por volta das 16h30, na Orla de Porto de Sauípe. Em nota, a PM afirmou que, segundo informações de testemunhas, o autor do crime fugiu do local. Os militares fizeram ronda nos arredores da rua, mas o suspeito não foi identificado.

Equipes da Delegacia de Entre Rios investigam o caso de feminicídio e a tentativa de homicídio do namorado. O principal suspeito é o ex-marido de Stephanie, que ainda não foi localizado.