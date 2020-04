Jovem pede a namorada em casamento com mensagem projetada em prédio

Wildson Caldeira queria fazer algo especial para pedir a namorada, Sarah Elisa, em casamento. Planejou então sair com a amada e levá-la para um restaurante especial. Só que a ideia foi por água abaixo com a pandemia do novo coronavírus, que fez a cidade de Belo Horizonte, onde eles moram, entrar em isolamento social. Foi aí que o jovem teve um plano ainda melhor.

Wildson entrou em contato com o vereador Gabriel Azevedo (sem partido) e, juntos, eles conseguiram um projetor para que o pedido para Sarah fosse exibido em um prédio da capital mineira.

"Há alguns dias, o Wildson me mandou uma mensagem por aqui. Os planos dele foram frustrados - afinal, ele queria levar sua namorada para um jantar especial, mas veio o isolamento. Ele quis então ver o seu pedido projetado. Fica o exemplo para todos que perguntam quais são as funções de um vereador. A gente faz de tudo", disse o parlamentar, em entrevista à Marie Claire.

No Instagram, Wildson postou o resultado final do plano - e comemorou: Sarah disse sim.