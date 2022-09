Jovem procurado por roubo é preso em ônibus de viagem na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no final da manhã de desta segunda-feira (19), um jovem de 23 anos que possuía em seu desfavor um mandado de prisão por roubo. A ação ocorreu durante fiscalização a um ônibus de turismo no quilômetro 408 da BR 242, município de Seabra, na região da Chapada Diamantina.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, policiais rodoviários federais identificaram o foragido da justiça entre os passageiros do ônibus. O mandado de prisão foi emitido em 29 de julho deste ano pela 2ª Vara Mista de Cuité (PB).

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil competente.