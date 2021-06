Jovem vai passar final de semana na casa de namorada e é encontrado morto em Mata de São João

Quando o filho disse que ia passar apenas o final de semana com a namorada, na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, a autônoma Patrícia Assis Lima, 38 anos, esperava que ele voltasse para casa. O combinado era que ele retornaria na noite de segunda (21), para o local onde morava, na Mata Escura, o que nunca aconteceu.

João Vítor Lima da Silva, de 20 anos, desapareceu desde então e só teve seu corpo encontrado na tarde de quarta-feira (23), em uma localidade conhecida como Matadouro, em Mata de São João, perto da caa da namorada do jovem. Na manhã desta sexta-feira (25), a mãe reencontrou o filho da pior forma possível: para fazer o reconhecimento do corpo no Instituo Médico Legal (IML).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de João Vítor foi encontrado com marca de tiro. “A autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas pela delegacia de Mata de São João. Mais detalhes sobre o caso não podem ser divulgados, para não interferir no andamento das apurações”, disse o órgão por meio de nota.

Inconformada com a morte precoce do jovem, a família de João Vitor acredita que o crime foi fruto de uma emboscada. “Ele disse na sexta (18) que ia para casa da namorada. Ela chamou ele, sendo que a mãe dela já havia ameaçado o meu filho. Durante uma briga, há um mês, meu filho quebrou o celular da namorada. A mãe dela não gostou e disse que a filha não é cachorro sem dono, que ele ia pagar de uma forma ou de outra. Eles terminaram e voltaram há pouco tempo, aí ele acabou pagando com a vida”, desabafou Patrícia, pouco depois de liberar o corpo do rapaz.

Patrícia disse ainda que tem áudios de sustentam a sua desconfiança, de que o filho teria sido atraído para uma cilada. “Temos uma gravação da namorada dizendo pra ele: ‘Se você se sente seguro para vir, venha. Faça o que seu coração mandar’. Como se ela estivesse tentando convencê-lo a ir até ela. E meu filho seguiu o coração, porque amava demais e acabou morto”, declarou Patrícia.



João Vítor foi passar o final de semana na casa da namorada e apareceu morto (Foto: Reprodução)

Crime

João Vitor estava namorando com a jovem de Mata de São João há cerca de oito meses. O casal havia terminado alguns vezes e reatado há poucos dias antes do crime. "Ele falou que ia dormir lá com ela, e que voltaria na segunda à noite. Como ele a amava, achei que tinha decidido dormir por lá mais uma noite e vir na terça, logo cedo. Mas na madrugada (de terça), a namorada dele me ligou dizendo que tinham invadido a casa e levado ele”, contou a mãe de João Vitor.



A informação que Patrícia recebeu da nora foi que oito homens entraram na casa e retiraram João Vitor à força, e desapareceram com ele pouco antes da meia-noite de segunda. Na hora, estavam a namorada do rapaz e a mãe dela, que disseram a Patrícia que nada puderam fazer.

“Inicialmente, ela disse que os homens não falaram nada, só pegaram ele e saíram. Depois, ela falou outra coisa: que os bandidos acharam que ele era de uma facção. Num outro momento, contou que pegaram o meu filho porque ele chagava lá e não fala com o pessoal da área. Toda hora ela diz uma coisa”, desabafou a mãe.



No dia seguinte, a família de João Vitor foi à delegacia de Mata de São João para denunciar o desaparecimento do jovem. Além da mobilização de policiais civis e militares, a família também ajudou nas buscas pela cidade, no intuito de ter respostas sobre o paradeiro do rapaz, em vão. Hospitais, postos médicos foram alguns dos locais de peregrinação dos parentes.



Na véspera de São João, quarta-feira (23), a Policia Militar foi comunicada da existência de um corpo de jovem ainda em Mata de São João. Era João Vitor. “Policiais militares da 53ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foram acionados logo após receberem informações sobre a localização do corpo de um homem na região conhecida como Matadouro, no município de Mata de São João, na tarde de quarta-feira (23). A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. O fato será investigado pela Polícia Civil”, disse a PM em nota.

O pai de João Vítor, o cobrador Saulo Roberto Brito da Silva, 40, acredita também que o filho foi vítima de uma emboscada. “As duas armaram para ele. Meu filho estava com marcas de tiros e tudo indica que houve requintes de crueldade, porque havia cortes no corpo. Mas acredito que Deus não vai deixar passar isso. Se a justiça dos homens falhar, a justiça de divina nunca falha”, finalizou, após deixar o IML, junto com Patrícia.



O enterro de João Vítor está marcado para às 10h30 deste sábado (26), no Cemitério Municipal de Brotas.