Jovens são baleados por traficantes após suspeita de praticarem roubos em São Gonçalo

Dois homens foram espancados e baleados após traficantes suspeitarem de prática de roubos na localidade da Baixinha de Santo Antônio, em São Gonçalo do Retiro, na madrugada de quarta-feira (23). Mateus Emanuel Sousa, de 20 anos, e Tarcio Tomas da Silva, 18, foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) com lesões pelo corpo e atingidos por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, Mateus relatou à polícia que o chefe do tráfico de drogas da região ficou sabendo que ele e Tarcio estariam envolvidos em roubos na comunidade, o que os traficantes não aceitam.

Ainda conforme o boletim, ele foi baleado na mão direita enquanto Tarcio foi amarrado e espancado, ficado com lesões no tórax, rosto, pernas e braços.

Mateus disse ainda à polícia que não foi espancado por estar usado uma bolsa de colostomia, por ter sido baleado dias antes do ocorrido. O caso foi registrado como lesão corporal na 11ª Delegacia (Tancredo Neves), onde será investigado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a autoria e motivação do crime ainda não foram identificadas.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro