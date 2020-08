JP Gadêlha, Jojo Toddynho e mais: colunista crava 11 participantes de A Fazenda

A nova edição do reality show A Fazenda, da Record, estreia no dia 8 de setembro e as especulações de quais são os participantes do programa não param. Desta vez, a coluna do jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, garante ter conseguido confirmar 11 dos 20 nomes que estarão na 12ª temporada do reality show.

Entre os participantes, diz Leo Dias, estão o pernambucano e baiano de coração JP Gadêlha, que participou do reality The Circle Brasil, da Netflix; a cantora Jojo Toddynho; a ex-Power Couple Faby Monarca; além de participantes do De Férias com o Ex, da MTV. Confira a lista abaixo.

Os peões de A Fazenda 12 entram na sede de Itapecerica da Serra no dia 6 do próximo mês para estreia no dia 8. A apresentação é de Marcos Mion com direção de Rodrigo Carelli. Confira os nomes que estarão na edição, segundo o colunista de Metrópoles:

MC Mirella, funkeira

Jojo Toddynho, cantora do hit Que Tiro Foi Esse

Carol Narizinho, ex-panicat

JP Gadêlha, baiano ex-participante do reality The Circle Brasil, da Netflix

Biel, cantor acusado de assédio

Jessica Brankka, personal trainer e ex do cantor Latino

Stefani Bays, ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV

Jakelyne Oliveira, Miss Brasil

Mariano, cantor da dupla Munhoz e Mariano

Lipe Ribeiro, ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV

Faby Monarca, participante do reality Power Couple Brasil e ex do ator pornô Marcos Oliver

JP Gadêlha, o bombeiro de Feira que queimou línguas e virou estrela mundial da Netflix

O baiano João Paulo Gadêlha (o JP), bombeiro bombado com textos quadrados por quem ninguém dava nada no primeiro episódio de The Circle Brasil, da Netflix, teve uma remontada exemplar. Saiu de quase defenestrado no “paredão” de estreia para ‘oto patamar’, queimando muitas línguas, inclusive a do nosso subeditor, João Galdea.

JP Gadêlha, 31 anos, é bombeiro militar da Bahia e "novo baiano"

Que outro patamar é esse, só assistindo mesmo, mas acompanhar o crescimento do bombeiro pernambucano (daí o “arretado” mal utilizado) radicado em Feira de Santana é bem interessante, sem contar a própria dinâmica do programa: por meio de poucas fotos e curtas mensagens de texto (ninguém se vê ou se ouve), cada abençoado deve conseguir influenciar os demais participantes na corrida por um prêmio de R$ 300 mil. Leia mais sobre o baiano de coração aqui.