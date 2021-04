Juazeirense e Vitória empatam no Campeonato Baiano: 1x1

O Vitória amargou o quarto tropeço seguido no Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (21), o rubro-negro apenas empatou com a Juazeirense, em 1x1, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O Leão abriu o placar com Soares, no primeiro tempo, e Kesley igualou para os donos da casa na etapa final.

O time comandado por Rodrigo Chagas já vinha de uma sequência de empates com Bahia e Bahia de Feira, além de derrota para o Doce Mel. A única vitória no estadual foi contra o Atlético de Alagoinhas, na 2ª rodada.

Com o resultado, o Vitória segue na vice-lanterna, agora com sete pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro time dentro do G4. Já classificada à próxima fase do torneio, a Juazeirense foi a 17 pontos, não pode mais ser alcançada por nenhum adversário e, por isso, garantiu também a liderança antecipadamente.

Os quatro primeiros colocados avançam às semifinais, mas vale lembrar que, além do duelo contra o Fluminense de Feira, na última rodada, o Vitória ainda tem outros dois jogos pendentes, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que precisaram ser adiados porque os rivais do interior enfrentaram surtos de covid-19.

O JOGO

As primeiras ações ofensivas no Adauto Moraes foram protagonizadas pelo Vitória. Raul Prata invadiu a área pela direita, chutou forte contra a meta e chamou Rodrigo Calaça para o jogo. Depois, o arqueiro da Juazeirense também evitou a investida de Soares, que passou pela defesa, mas não conseguiu finalizar.

A primeira boa oportunidade dos donos da casa foi registrada aos 24 minutos. Após jogada pela esquerda, Elcarlos soltou o pé e Ronaldo defendeu. Sapé também tentou na força e mandou para fora.

Mais efetivo no jogo, o Vitória chegou ao gol aos 34 minutos. No lado esquerdo do campo, Wesley lançou, Samuel ajeitou de cabeça para o meio da área e Soares, jogador de maior destaque da etapa inicial, estufou a rede: 1x0.

A Juazeirense tentou responder após cobrança de falta de Clébson. Dedé desviou de cabeça e exigiu boa defesa de Ronaldo no canto do gol.

O Cancão de Fogo conseguiu empatar no segundo tempo e comemorou na primeira e única grande oportunidade criada pelo time na etapa final. Aos 29 minutos, Clébson levantou a cabeça e fez ótimo lançamento para Ian Augusto, que escorou para Kesley dar números finais ao confronto no estádio Adauto Moraes: 1x1.

Nos acréscimos, o Vitória aproveitou falha da defesa rival e teve sua única chance real de fazer o segundo. David ficou de cara para o gol, mas o goleiro Rodrigo Calaça levou a melhor no lance fez a defesa.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória agora vira a chave e volta todas as atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (24), o rubro-negro faz o jogo único da semifinal contra o Ceará. A bola rola às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Pelo Campeonato Baiano, o Leão volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta o Vitória da Conquista, às 19h30, no Barradão, em partida atrasada válida pela 2ª rodada.

FICHA TÉCNICA

Juazeirense 1x1 Vitória - 8ª rodada do Campeonato Baiano

Juazeirense: Rodrigo Calaça, Jô (Patrik), Dedé, Jamerson e Daniel (Martín Rivas); Waguinho, Sapé (Ian Augusto), Kanu (Anthony) e Clébson; Elcarlos (Nino Guerreiro) e Kesley. Técnico: Givanildo Sales.

Vitória: Ronaldo, Raul Prata, João Victor, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Eduardo (João Pedro) e Soares (Hitalo); Vico (Ruan Nascimento), Samuel (Eron) e Wesley Pionteck (David). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro

Gol: Soares, aos 34 minutos do 1º tempo; Kesley, aos 29 minutos do 2º tempo.

Cartão amarelo: Sapé, Daniel, Dedé, Kanu, Waguinho, Clébson, Nino Guerreiro e Kesley; Samuel e Roberto.

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira.