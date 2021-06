Policiais do Serviço de Investigação (SI) da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro prenderam preventivamente, na sexta-feira (18), um funcionário de uma empresa de adubos. Ele é suspeito de subtrair mais de R$ 400 mil em defensivos agrícolas.

O homem, que confessou ter roubado 40 caixas com os produtos químicos, teve o mandado cumprido no bairro Cajueiro. As investigações continuam para identificar e localizar o receptador dos defensivos agrícolas.