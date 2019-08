Juiz federal veta transferência da gestão das praia de Salvador para prefeitura

A Justiça Federal vetou o acordo em que o governo federal aceitava transferir a gestão sobre as praias urbanas da capital para a prefeitura. Em encontro realizado recentemente com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur), Advocacia-Geral da União (AGU), Ibama e Superintendência do Patrimônio da União, o juiz Carlos d’Ávila Teixeira, titular da 13ª Vara Federal da Bahia, se posicionou contra a medida, sob a alegação de que o Município é parte na ação que culminou com a retirada das barracas da orla da cidade, da qual é responsável. Na ocasião, o juiz alertou ainda à AGU para que se abstenha de validar o acerto até julgamento definitivo do caso.

Quase lá

O acordo que possibilitava à prefeitura assumir o controle das praias de Salvador foi antecipado pela Satélite em 14 de junho. Embora tenha vetado a transferência, o juiz federal disse que, a princípio, será favorável a eventuais intervenções na faixa de areia, desde que não abra espaço para exploração comercial das áreas.

Escape fechado

Após quatro tentativa mal sucedidas de encontrar o ex-deputado Luiz Caetano (PT), a Justiça Federal vai notificá-lo por edital para que se defenda na ação penal em que é réu por supostas fraudes na obra da linha férrea de Camaçari, tocada quando ele era prefeito da cidade. Há um ano, oficiais de justiça suam para entregar a papelada a Caetano.

Entrou água

Os produtores do Festival de Jazz do Vale do Capão decidiram adiar a edição deste ano por tempo indeterminado, devido a atrasos no repasse de verbas da Secretaria Estadual da Cultura aos projetos aprovados no Edital de Eventos Calendarizados 2017/2019. Tradicionalmente realizado em setembro, o festival ainda não tem data provável.

Pente-fino

Seis terminais portuários de Salvador serão submetidos a uma ampla auditoria de 9 a 20 de setembro por ordem da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos. Na lista, estão as instalações da Tecon em Salvador e os terminais privativos da Gerdau, Dow Química, Tequimar, Paranapanema e Vopak, todos no Porto de Aratu.

Hora do adeus

Amigo pessoal do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o coronel Salomão Santana foi exonerado do comando da Superintendência do Patrimônio da União na Bahia (SPU), cargo que ocupava desde o início do governo Jair Bolsonaro (PSL). A aliados, Santana evitou comentar os motivos que o levaram a deixar, no último dia 23, a chefia do órgão vinculado ao Ministério da Economia. Para interlocutores próximos, no entanto, o militar não escondeu a mágoa com a saída.

Última reta

O Grupo Pestana está perto de concluir os estudos que definirão o futuro do hotel da rede no Rio Vermelho, fechado em fevereiro de 2016. A hipótese mais provável, revelaram fontes ligadas ao Pestana, é que outra bandeira assuma a operação.

Frase