Juiz Pedro Rogério Godinho é empossado na Irmandade do Senhor do Bonfim

O juiz de Direito Pedro Rogério Godinho, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), foi empossado como Membro Estatutário da Venerável Irmandade do Senhor do Bonfim. O ato solene ocorreu na tradicional novena nesse sábado (8), em clima de muita emoção.

Godinho recebeu seu diploma e a opa das mãos do Benemérito da Instituição, o Comendador Nelson José de Carvalho. Familiares, colegas e amigos prestigiaram o evento.

A novena, dentro dos festejos e homenagens ao Senhor do Bonfim, começou no último dia 7 e seguirá até o dia 15, sempre às 19h. O tema das celebrações para a festa será "Papa Francisco, Vigário do Amado Jesus, Senhor do Bonfim, convida-nos a participar da vida da Igreja e da sua Missão e o lema: Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão".

No dia 13 de janeiro, data que seria dedicada a tradicional Lavagem das escadarias da Basílica, a igreja permanecerá fechada até às 18h, quando será aberta para a celebração da novena. Não haverá a Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”. Confira aqui a programação.





O juiz com sua esposa Annette Sobral, o advogado Dr. Henrique Trindade, o presidente da Soamar e o Benemérito Nelson José de Carvalho, no altar da Basílica Sagrada do Bonfim (Foto: Divulgação)