Juiz retira processo de pauta e diz que aproveitaria o tempo para beber whisky; TRT-BA investiga

A foto de um suposto despacho em que o juiz da 14ª Vara do Trabalho de Salvador, Benilton Brito Guimarães, retira um processo de pauta e diz que aproveitaria o tempo para beber whisky terá a veracidade investigada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região - Bahia. A imagem do documento, que teria sido emitido na quinta-feira (3), viralizou nas redes sociais.

Na ação trabalhista, o juiz determina a retirada do processo de pauta por causa da oposição da ré à audiência telepresencial.

"Melhor para o juiz e a secretária de audiência, que poderão aproveitar o respectivo horário para atividades lúdicas, como tomar duas ou três doses de whisky, não mais que isso. Aguarde-se o retorno das atividades presenciais", escreve o magistrado.

A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região informou que vai adotar medidas que forem cabíveis após verificar a autenticidade do despacho.