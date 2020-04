Juliana Paes diz que sua mãe contraiu o novo coronavírus

A atriz Juliana Paes, 41, confirmou nesta quarta-feira (29) que a sua mãe contraiu a covid-19. Nos stories do Instagram, a atriz informou que Regina está bem, sendo medicada em casa. Na terça-feira (28), Paes já tinha afirmado, por meio das suas redes sociais, que a mãe tinha amanhecido com sintomas da doença, mas os resultados até então eram inconclusivos. Na ocasião, ela pediu desculpas por não poder participar de uma live com o jornalista Bruno Astuto, porque precisava tomar algumas medidas de precaução.



A atriz não mora com a mãe, mas manifestou preocupação com a sua avó de 89 anos que reside no mesmo local de Regina. “Vou tomar todas as rédeas, algumas preocupações e medidas. Não moro com ela, mas tem a minha avozinha que mora com ela, de 89 anos”, afirmou a atriz.