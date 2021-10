Juliette abre o jogo sobre prêmio de R$ 1,5 mi do BBB 21: 'Daqui a pouco acaba'

O que Juliette fez com o prêmio do BBB 21? Embora tenha feito muitas campanhas, assinado contratos e ter assumido a carreira de cantora, a campeã da última edição do reality show ainda desperta muitas dúvidas sobre o que fez com o dinheiro do programa.

Em um vídeo publicado nesse fim de semana, a paraibana revelou se gastou todo o prêmio do BBB 21, tirando as principais dúvidas das buscas do Google. Ao responder "O que Juliette fez com o prêmio?", Juliette falou que ainda está gastando uma quantia.

"Eu tô fazendo ainda, não acabou, mas está perto. Comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai", falou a campeã.

Segundo a ex-BBB, toda a renda será destinada à família, já que era seu objetivo quando entrou no reality. "Por enquanto só, mas eu quero usar todo o meu dinheiro do prêmio para a minha família para o que eu fui fazer lá, que é ajudar a minha família para o que eu fui fazer lá, que é ajudar a minha família, então está sendo feito. Daqui a pouco acaba, porque eu vou fazer tudo que teve direito", disse.

O Povo Online para a Rede Nordeste