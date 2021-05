Juliette questiona Faustão sobre o fim do Domingão: 'E por quê? achei que era fofoca'

A vencedora do BBB 21 Juliette foi convidado do Domingão do Faustão neste domingo (9). A advogada e agora milionária se mostrou supresa com a notícia de que o programa vai acabar.



Ao convidar Juliette para cantar, Faustão brincou com o fim da atração. "Agora já que você tá aqui. Aproveita e canta um pouquinho porque o programa está acabando mesmo. Vai até o final do ano", disse.



"Oxente! Começou agora. O senhor gosta de falar, mas eu também", respondeu Juliette sem entender que Faustão falava do final da atração. Ele então reforçou. "Eu não vou embora", brincou a paraibana.



“Vai até o fim do ano. Termina agora em dezembro. É o último ano. Aproveita. Você tava lá dentro não sabia”, respondeu.Juliette se mostrou surpresa. “É sério isso? Eu pensei que era fofoca. E por quê?”, perguntou Juliette, que ficou sem resposta."Então tenho que vir aqui até o final do ano", brincou Juliette. Em seguida, a paraibana falou sobre a participação no BBB e cantou "Deus me proteja", de Chicho César, e "Triste louca ou má", de Francisco, el Hombre.

Fausto Silva será a grande estrela da Band a partir de 2022. O apresentador vai assinar um contrato de cinco anos com emissora.