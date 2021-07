Juliette rebate Val Marchiori após socialite dizer que campeã do BBB não é rica

Campeã do BBB 21, Juliette Freire rebateu a socialite Val Marchiori, que disse não considerar a ex-sister rica. Marchiori falou do assunto em entrevista a Maurício Meirelles no talk show dele. Questionada se a paraibana, que tem fortuna estimada em R$ 5 milhões, pode ser chamada de rica, ela disse que não.

"Rica não é, né queridinho, acabou de ganhar o 'Big Brother', rica o quê. Isso é ser rica? Não, não dá nem um apartamentozinho no Jardins", disse a socialite.

Juliette comentou a notícia em um Instagram de fofoca. "Rica de valores e bom senso. Já precisei lutar para sobreviver, para ter educação ou até para ganhar um 'BBB', mas para ser mais ou menos rica eu passo! Hoje eu luto para evoluir cada dia mais. Um xêro", escreveu.

A ex-sister celebrou na semana passada dois meses que foi campeã do BBB. Ela fez um post agradecendo o apoio dos fãs. "Sorrisão e carinha de boba de quem há 2 meses descobriu que, além de um prêmio, ganhou muito amor e carinho. Obrigada, meu povo! Vocês mudaram minha vida e sou muito grata por isso".