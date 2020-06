Julio Croda alerta: população pobre é quem mais vai sofrer na pandemia

O infectologista Julio Croda fez parte do Ministério da Saúde até o final de março, quando deixou a pasta por não concordar com as diretrizes do governo federal, sobretudo em relação ao isolamento. Em entrevista ao Correio*, Croda alerta que a população pobre é quem mais vai sofrer por conta do coronavírus. Confira!

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida