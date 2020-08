Junto há quarenta anos, casal enfrenta lado a lado covid-19

Juntos há quarenta anos, Maria da Hora e Antônio, ambos de 72 anos, foram temporariamente separados pelo novo coronavírus. Moradores de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, os dois tiveram sintomas da doença e foram atendidos na cidade no dia 15, sendo em seguida transferidos para o Hospital Espanhol, em Salvador.

Enquanto seu Antônio chegou pela manhã e ficou em uma enfermaria no sexto andar, dona Maria chegou à noite e foi encaminhada para uma no quarto andar. Eles ficaram dois dias afastados. Até que vagou o leito em frente ao dele e a esposa foi transferida para ficar perto do marido.

A proximidade ajuda os dois no confronto à covid-19. Fazem juntos um passeio para ver o pôr do sol, na varanda do hospital, além das videochamadas para conversar com filhos e netos.

“Ah... minha filha, isto aqui foi amor à primeira vista. Ela me disputou com uma comadre, mas eu só quis foi ela! É o meu amor”, diz o extrovertido seu Antônio.

A história já teve o final feliz. Na quarta (19), ele teve alta. Um dia depois, foi a vez dela ser liberada - mais uma noite afastados. Ambos já estão em casa, recuperados da covid-19.