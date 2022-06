Justiça nega pedido de tio de prefeito e autoriza festa junina em Itarantim

O juiz substituto da cidade de Itarantim, no Médio Sudoeste da Bahia, Murilo Brito, negou um pedido de liminar impetrado pelo pecuarista Cândido Gusmão com o objetivo de cancelar os festejos de São João programados pela gestão local. Gusmão é tio do prefeito local, Fábio Gusmão (PSD).

O pecuarista argumentou o investimento de mais de R$ 2 milhões com a festa para basear o pedido. Com a decisão, o município fica liberado para a realização da festa.

A festa reclamada está programada para os dias 14,15 e 16 de junho, quando o município celebrará 76 anos de emancipação política. Estão previstos shows de artistas como Tayrone, Edson Gomes e Trio da Huana.

No perfil oficial da prefeitura no Instagram, a divulgação da festa divide opiniões.

“Itarantim, minha terra. Mas até hj vejo o descaso com tanta coisa para se fazer, e ao invés de trabalhar os administradores preferem fazer festa neh? Gasta-se 3 milhões em um mês? Não entendo o pq não gastam 3 milhões para pavimentar as ruas que há décadas estão do mesmo jeito, saneamento básico, saúde e educação das nossas crianças e jovens. Não sei o que é pior, ver isso diante dos nossos olhos ou ver a galera vibrando com tamanha gastança”, diz uma mulher identificada como Ju_obritoo.

“Vou sair de Brasília só pra participa desse evento lindo”, promete Lorrany Cardoso.