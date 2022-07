Justiça nega recurso e Paulo Carneiro segue impedido de voltar ao Vitória

A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou, na terça-feira (26), o recurso requisitado pelo ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, com o objetivo de anular a decisão da Assembleia Geral Extraordinária do clube, que o destituiu da presidência rubro-negra em 21 de maio deste ano. Relembre aqui.

A juíza substituta Cassinelza da Costa Santos Lopes e os desembargadores Adriano Augusto Gomes Borges e Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi foram os responsáveis por julgar o caso e decidiram manter a decisão da Assembleia Geral Extraordinária.

O ex-dirigente alega que a saída dele ocorreu de forma ilegal. Eleito em 2019, Paulo Carneiro foi afastado da presidência do Vitória em setembro de 2021 após o Conselho Deliberativo do clube aprovar parecer da Comissão de Ética que apontou indícios de gestão temerária.