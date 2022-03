Juventude anuncia a contratação do atacante Oscar Ruiz, do Bahia

Agora é oficial: o atacante Oscar Ruiz vai defender o Juventude no restante da temporada. Na tarde desta terça-feira (29), o clube gaúcho anunciou a contratação do jogador que pertence ao Bahia.

Oscar Ruiz chega ao Juventude por empréstimo até o fim da temporada. No alviverde, ele vai disputar a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil. Ele tem vínculo com o Esquadrão até dezembro de 2023.

O paraguaio chegou ao Esquadrão no ano passado após ter sido comprado junto ao Cerro Porteño por 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões na cotação da época). A expectativa, no entanto, não se refletiu no campo.

Ruiz fez 33 jogos com a camisa do Bahia e marcou apenas um gol. No ano passado ele chegou a ser afastado do elenco após a chegada do técnico Guto Ferreira, na reta final do Campeonato Brasileiro.

Esse ano, o atacante fez a pré-temporada com o grupo principal, mas foi rebaixado para o time de aspirantes e jogou apenas 45 minutos no empate com o Unirb, por 1x1, pelo Campeonato Baiano. Com o fim da equipe alternativa, ele foi novamente afastado do elenco.

Após a chegada do diretor de futebol Eduardo Freeland, o jogador chegou a ser reintegrado, mas não entrou nos planos de Guto Ferreira e não teve oportunidade nas partidas.