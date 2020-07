Kanye West anuncia que vai concorrer à presidência dos EUA este ano

O rapper Kanye West afirmou novamente neste sábado (4) que vai se candidatar a presidente dos EUA. "Devemos agora realizar a promessa da América (EUA) confiando em Deus, unindo nossa visão e construindo nosso futuro. Vou concorrer para presidente dos Estados Unidos", tuitou o cantor, usando a hashtag #2020VISION, dando ideia de que a incursão na política aconteceria ainda este ano.

O magnata Elon Musk, CEO da Tesla e amigo de Kanye, respondeu à mensagem afirmando que o rapper tem seu apoio completo. A esposa de Kanye, Kim Kardashian West, repostou o tuíte do rapper acrescentando uma bandeira americana.

As eleições dos EUA acontecem em novembro deste ano. Os candidatos dos partidos Republicano e Democrata já são certos, embora ainda não tenha se completado todo rito de oficialização. O atual presidente Donald Trump será candidato à reeleição pelos republicanos e Joe Biden, que foi vice de Barack Obama, é o nome pelos democratas.

As regras eleitorais do país permitem candidaturas independentes, que poderia ser o caso de Kanye. Em vários estados, ainda há prazo para que interessados em concorrer dessa maneira se inscrevam. Kanye não confirmou se tomou algum passo oficial nesse sentido. Em se tratando do rapper, que está em meio à produção de um disco novo, pode ser alguma afirmação polêmica que não se concretize.

Política

Kanye já afirmou anteriormente que queria ser presidente dos EUA. No MTV Video Music Awards de 2015, ele citou justamente 2020 como o ano em que seria candidato.

No ano passado, ele visitou Trump na Casa Branca e mostrou um pôster que dizia Keep America Great #Kanye2024 - slogan similar ao do presidente americano. O apoio do rapper a Trump gerou polêmica. Ele foi fotografado várias vezes com boné com a frase da campanha de Trump, Make America Great Again, e também reafirmou que se identificava com o presidente.

A mulher dele, Kim, também esteve no encontro com Trump para discutir reforma prisional, um tema que lhe é caro. Na época, Trump foi questionado se Kanye poderia ser um candidato à presidência no futuro. "Poderia muito bem", respondeu. "Só depois de 2024. Vamos parar de nos preocupar com o futuro. Tudo que temos de fato é o hoje", afirmou Kanye.