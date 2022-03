Karaokê diverte banhistas e distribui brides em ação de startup na Barra

No meio do caminho tinha um karaokê. Quem foi à praia do Farol da Barra, neste sábado (26), encontrou uma atração à parte para se divertir. A plataforma Buser, uma startup de intermediação de viagens de ônibus intermunicipais, realizou uma ação no calçadão, entre o monumento e o Barra Center. Um espaço foi montado para o público testar as habilidades vocais e houve até distribuição de brindes.

Quem passava pela região virava a cabeça para olhar. Era difícil não perceber a cabine rosa no meio da paisagem. Lá dentro, os aspirantes a novos talentos se esforçavam enquanto uma outra estrutura do lado de fora servia de fachada para fotos. A ação foi desenvolvida pela Estalo, agência de marketing 360, em parceria com a Buser. O coordenador, José Roberto Freitas, contou que a iniciativa foi uma forma de parabenizar Salvador pelos 473 anos.

“Como o aniversário da cidade é no dia 29 [terça-feira], resolvemos antecipar a ação para esse fim de semana, por conta do maior fluxo de pessoas. Estamos distribuindo álcool em gel para os passantes e brindes para quem tiver interesse em brincar no karaokê da Buser, e conversando um pouco sobre a marca, um aplicativo de mobilidade urbana entre os municípios”, contou.

Público aproveitou para se divertir (Foto: divulgação)

A cor rosa da cabine foi escolhida para combinar com as cores do aplicativo. Na prática, a Buser oferece passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais a preços mais competitivos e, segundo a empresa, com quantidade menor de paradas durante a viagem. Os destinos mais procurados pelos soteropolitanos na plataforma são Aracaju (SE), Recife (PE), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Petrolina (PE).

A ação realizada na Barra, neste sábado, foi desenvolvida também em Aracaju (SE) e São Paulo (SP). Depois de Salvador, a intenção dos organizadores é levar a cabine até outras capitais.

Estrutura ficará disponível até às 18h deste sábado (Foto: divulgação)

A Buser começou a operar na Bahia em setembro de 2021. Segundo a empresa, em seis meses, o app atendeu cerca de 22 mil baianos. A startup atua também em outros estados do Nordeste, em cerca de 60 cidades e mais de 325 trechos (pares de cidades), tendo ajudado a transportar 115 mil viajantes na região nesse período.