Keanu Reeves ganha elogios pela forma como ele tira foto com mulheres

O ator Keanu Reeves viralizou nas redes sociais por causa da maneira como ele tira fotos com as mulheres. O ator de 'Matrix' se tornou um trending topic no Twitter depois que os fãs apontaram que o astro geralmente não abraça ou coloca as mãos nas cinturas das mulheres enquanto posa para fotos com elas nos tapetes vermelhos. Suas mãos, em vez disso, ficam atrás das costas a alguns centímetros de distância.

"Lol Keanu não se arrisca", escreveu @KemziLinzi ao lado de quatro exemplos da pose do ator. Enquanto alguns fãs brincavam que Keanu Reeves estava tentando evitar se tornar parte do movimento #MeToo (que luta contra o assédio), outros o elogiaram por simplesmente respeitar o espaço pessoal das mulheres.

Lol Keanu ain’t taking no chances. ???????? pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) 9 de junho de 2019

Outros notaram que a forma como Keanu Reeves não encosta nas mulheres é comum entre os coreanos, que usam "mãos suspensas" ou "mãos de passe" como sinal de respeito. E isso é uma possibilidade real, já que o ator se auto-identifica como um asiático-americano devido à sua herança chinesa.

Keanu Reeves optou por uma pose diferente durante sua recente turnê de imprensa para 'John Wick 3: Parabellum'. Quase todas as suas fotos com Halle Berry mostram a atriz segurando o braço de Reeves, que permanece sem tocá-la. Em outras fotos, ele deixa suas mãos para frente.