Kia anuncia para o Brasil SUV que faz 19 km/l em trânsito urbano

Depois de confirmar em julho que iria comercializar no Brasil o Niro, a Kia anunciou os preços do veículo.

Posicionado entre o Stonic (R$ 147.990) e o Sportage (de R$ 224.990 até R$ 264.990), o Niro terá duas versões no mercado nacional: EX (R$ 204.990) e SX Prestige (R$ 239.990).

No entanto, diferentemente do que ocorreu com Stonic e Sportage, que são híbridos leves, o Niro terá um sistema similar ao do Toyota Corolla Cross, um dos seus principais concorrentes.

O interior é tecnológico e segue as linhas adotadas no Sportage São 4,35 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,55 m de altura e 2,72 metros de entre-eixos

A segunda geração do Niro vai desembarcar no país equipada com motor 1.6 litro a gasolina ligado a um propulsor elétrico. Juntos, entregam 141 cv de potência e 27 kgfm de torque. A transmissão é automatizada de dupla embreagem e seis marchas.

De acordo com a Kia, ele pode fazer até 19 km/l em trânsito urbano. Chegará às concessionárias na primeira semana de outubro.

FÁBRICA DE MOTORES

A Hyundai está celebrando 10 anos de operação industrial no Brasil, que começou com o HB20 e, que desde 2016 produz também o Creta.

Neste período, saíram da fábrica, em Piracicaba (SP), mais de 1,7 milhão de veículos. Nesse clima de comemoração, a empresa inaugurou nesta semana uma fábrica de motores no local.

A operação industrial da Hyundai no Brasil completou 10 anos e ganhou uma fábrica de motores

Com investimento de R$ 500 milhões, essa unidade tem capacidade inicial de produção é de 70 mil motores ao ano, que serão fabricados por 256 novos funcionários.

Essa é a 13ª fábrica de motores da Hyundai no mundo e a primeira na América Latina.

COBERTURA DO SALÃO DE DETROIT

Confira em vídeo o Dodge Charger elétrico, o Ford Mustang 2024, o Jeep Wrangler híbrido plug-in, a Chevrolet Colorado (que vai dar origem a nova S10) e muitos outros destaques apresentados no Salão do Automóvel de Detroit.

Dê play e veja os carros e as experiências mais interessantes do Salão de Detroit

POLO REPOSICIONADO

O Gol vai deixar de ser produzido até o final do ano e ainda não tem um substituto. Isso levou a Volkswagen a reposicionar o Polo, um produto que está imediatamente acima do Gol no portfólio.

Na linha 2023, o Polo perdeu o sistema de freios a disco na traseira e o propulsor 1 litro turbo teve seu rendimento reduzido. A potência máxima caiu de 128 cv para 116 cv e o torque passou de 20,4 kgfm para 16,8 kgfm.

A Volkswagen promoveu pequenos ajustes no Polo

A opção mais barata conta com câmbio manual e motor 1 litro aspirado (84 cv), custa R$ 82.990.

As demais são turbo, sendo a primeira manual (R$ 92.990) as outras automáticas: Comfortline (R$ 102.990) e Highline (R$ 116.990). Em alguns meses chegará uma opção mais barata, a Track.

KICKS: SÓ AUTOMÁTICO

A Nissan lançou a linha 2023 do Kicks, que perdeu a opção de transmissão manual.

Agora, todas as opções continuam contando com o motor 1.6 litro aspirado (113 cv) e transmissão automática do tipo CVT.

Na linha 2023, todas as configurações do Kicks utilizam transmissão automática

No total, são quatro versões, sendo que três delas contam com pacotes opcionais.

As configurações base são Active (R$ 110.990), Sense (R$ 120.990), Advance (R$ 129.990) e Exclusive (R$ 143.490).

COPIA, MAS NÃO FAZ IGUAL

É esperado que marcas do mesmo grupo compartilhem equipamentos e até produtos completos.

Mas é fundamental que a essência de cada uma seja mantida. Isso não aconteceu com a atualização do Mitsubishi ASX para o mercado europeu.

Na Europa, a nova geração do Mitsubishi ASX é, na verdade, um Renault Captur

Como não foi desenvolvida uma nova geração do ASX, as empresas, que fazem parte da mesma aliança, usaram o Renault Captur como base.

As diferenças estão no para-choque dianteiro, grade frontal e na troca de emblemas. Para disfarçar o recorte do losango da Renault no capô, a Mitsubishi precisou criar uma moldura plástica.

MOTORISTA PRUDENTE

Guiar de forma correta e prudente é fundamental para a harmonia no trânsito. E também para o seu bolso.

As multas são caras e a pontuação que elas agregam ao prontuário do condutor podem levar até à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Mas, a partir desta semana, os motoristas que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses podem solicitar o Registro Nacional Positivo de Condutores.

O objetivo desta ação é beneficiar os mais disciplinados. O cadastro foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados e regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

A ideia é que empresas privadas e órgãos públicos ofereçam benefícios e vantagens aos bons motoristas.

Entre elas, por exemplo, estão reduções em taxas de serviços, condições diferenciadas para contratação de seguros, locação de veículos e descontos em estacionamentos e pedágios.

Faça o seu em portalservicos.senatran.serpro.gov.br.