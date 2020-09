Kim Kardashian anuncia fim do reality 'Keeping Up With The Kardashians' 

Foto: Reprodução

A socialite Kim Kardashian anunciou no final da tarde desta terça-feira (8) o fim do reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, que acompanhou a famosa família de influenciadoras durante 14 anos.

A 20ª temporada, que que irá ao ar no início de 2021, será, portanto, a última, conforme comunicado oficial divulgado no Twitter e no Instagram pela própria Kim.

❤️???? pic.twitter.com/PaAF4hgmU5 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 8, 2020 Confira a postagem.

"É com o coração pesado que tomamos a difícil decisão como uma família de nos despedir do Keeping Up with the Kardashians. Após 14 anos, 20 temporadas, centenas de episórios e diversos spin-offs, nós estamos mais do que gratos a todos que nos assistiram por todos esses anos", escreveu ela.

"Foram momentos bons, ruin, alegrias, lágrimas e muitos relacionamentos e filhos. Nós famos apreciar para sempre as incríveis memórias e incontáveis pessoas que conhecemos nessa jornada", continuou a socialite. Com informações são da revista Quem.