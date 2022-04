Kinder Ovo é recolhido por suspeita de salmonela em diversos países; veja a situação no Brasil

Às vésperas da páscoa, quando a procura por chocolate se intensifica, o grupo italiano Ferrero teve de recolher os ovos de chocolate Kinder Surpresa do comércio europeu depois que foi descoberto um vínculo entre o produto e casos de salmonela.

O Kinder Ovo Surpresa, conhecido por conter um brinquedo dentro, é direcionado ao público infantil. Intoxicações alimentares causadas por salmonela causam transtornos gastrointestinais, com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo.

"Estamos recolhendo voluntariamente lotes do Kinder Surpresa como medida de precaução, porque fomos informados de uma possível conexão com diversos casos reportados de salmonela", anuncia a notificação de recall divulgada pela Ferrero.

Brasil

No Brasil, ainda não houve necessidade de retirada de produtos Kinder do mercado. A devolução dos produtos, até o agora, só atinge os produzidos nas fábricas de Arlon, na Bélgica, que são comercializados na França, no Reino Unido, na Irlanda do Norte, na Alemanha, na Suécia e na própria Bélgica, segundo anúncio da marca Ferrero.

Reino Unido

A agência que fiscaliza os alimentos no Reino Unido aconselhou os consumidores a não comer os produtos afetados, com data de validade de consumo de 11 de julho e 7 de outubro.

Pelo menos 63 casos de doença ligados ao Kinder Surpresa foram identificados, de acordo com a FSA (Food Standards Agency), e os afetados incluem diversas crianças.

França

Na França, produtos de chocolate da marca Kinder também foram retirados do mercado por suspeitas de que possam ter sido o motivo de 21 casos de salmonela identificados no país, oito dos quais exigiram internamento.

A Direção-Geral da Saúde de França explicou que as suas investigações revelaram que os 15 doentes que foram interrogados até agora relataram ter consumido nos dias anteriores à manifestação dos sintomas de intoxicação produtos da marca Ferrero.

Os produtos em causa são o Kinder Surprise em formato de 20 gramas, o Kinder Schoko-Bons com prazo de validade entre o final de abril e o final de agosto, o Kinder Happy Moment e o Kinder Mix com prazo de validade até final de agosto, em diferentes formatos.