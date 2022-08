Kleber Rosa vai à missa no Rosário dos Pretos e inicia campanha em Salvador

Candidato do PSOL ao governo da Bahia, Kleber Rosa iniciou a campanha eleitoral com uma celebração religiosa na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador, na tarde desta terça-feira (16).

Ao lado do candidato a vice-governador, Ronaldo Mansur, e da candidata ao Senado, Tâmara Azevedo, participou ainda da 24° Caminhada Azoany, uma homenagem do povo de Axé em Salvador para São Roque - representado no Candomblé por Obaluaê - que saiu do Pelourinho em direção à igreja de São Lázaro, no bairro da Federação.

No final da tarde, o candidato e os demais nomes da chapa majoritária realizaram uma visita à ocupação sem-teto Carlos Mariguella, situada na Escadaria do Couro, na Praça Castro Alves.

“Iniciar oficialmente o processo eleitoral através desse percurso possui extrema importância simbólica para nós que viemos do movimento negro. Estamos carregados de axé, firmes e fortes para fazermos a caminhada eleitoral, com dignidade e fortalecidos”, disse Rosa.